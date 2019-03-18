BUGÜN NELER OLDU

Soyunma odasında yaşananları ve Galatasaray'ın muhteşem geri dönüşünü Muslera 'Değiştik ve kazandık' diyerek özetledi. Uruguaylı kaleci, "Davranışımızı değiştirmemiz gerektiğini konuştuk ve ne konuştuysak sahaya yansıttık. Rakibimizin puan kaybettiği gün 3 puan almak istiyorduk. İlk yarı alışık olduğumuz oyunun çok uzağındaydık. 2-0 geriye düştük. Sonucunda anlamlı bir galibiyet aldık" dedi. Muslera son iki haftada yaptığı kurtarışlar için "10 kurtarış yaparsınız, 10 tane de hata yapabilirsiniz. Hepimiz insanız. Benim burda bulunma amacım takıma el verebilmek. Takıma katkı verdiğimde gece rahat uyuyorum" yorumunu yaptı. Tecrübeli kaleci, şampiyonluk şanslarını şöyle değerlendirdi: "Şansımız devam ediyor. Çok zor maçlar var. Galatasaray hep önde giden taraf olmalı. Alnımız dik bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz."Süper Lig'de 12 maçtır yenilmeyen Galatasaray (8G-4B), Başakşehir ile birlikte devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip iki takımdan biri durumunda.