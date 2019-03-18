Spor Toto 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

Denizlispor deplasmandaki müthiş serisini Afjet Afyonspor'u da 3-1 yenerek sürdürdü. Son 9 deplasmanda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlıların gollerini Ziya (24), Recep Niyaz (36) ve Mehmet Akyüz (45+3) attı. Ev sahibi ekibin tek golü 67'de Oltan Karakullukçu'dan geldi.Altay, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi puanını 37'ye yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise -1 puanda kaldı ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi garantilendi.5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği, Adanaspor'u deplasmanda 60. dakikada Parabia'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Başkent temsilcisi ikinciliğini korudu ve Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.Boluspor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor Baltok'u maçın ikinci yarısında bulduğu golle devirdi. Ev sahibine üç puanı getiren golü 63. dakikada Guido Koçer kaydetti. Boluspor bu sonuçla puanını 38 yaptı ve puan tablosunda 9'uncu sıraya kadar yükseldi.