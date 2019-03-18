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Terbiyesiz futbolcu için soruşturma başlatıldı

’da oynanan - karşılaşmasında taraftara sinirlenen bir futbolcu tribünlere cinsel organını gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 15:30
Terbiyesiz futbolcu için soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü kentte oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor karşılaşmasında yaşandı. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyübiye Yenice Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti. Maçın sonunda Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu.

Taraftarlar, Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak'a tepki gösterirken futbolcu Mahmut Onur Toprak da saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını gösterdi. Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olayın ardından Siverek Belediyespor Taraftar Derneği Başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da amatör ligde futbolcular tribündeki taraftarlara cinsel organını gösterdi!

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Terbiyesiz futbolcu için soruşturma başlatıldı
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