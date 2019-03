Fatih Terim patladı!

Fatih Terim, hayata geçirileceği iddia edilen 6+2+2 kuralına büyük tepki gösterdi. Terim, "Bu kural 2015'te devreye girdi. Bütün kulüp başkanlarına sunumu yaptım. Bunun adı yerli teşvik sistemi, adı bu. Bu süreç kamuoyuna açıklanmadan evvel, bu konuyu uzun süre profesyonel arkdaşlarla çalıştık, inceledik ve herkese anlattık. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin bilgisi, görüşü ve onayı alındı. Birçok yetkilinin olduğu toplantıda sunumum bittikten sonra bazı kulüp başkanları alkışladı ve 'Bu bir devrimdir' dedi. Yabancıyı sınırlayarak, yerli oyuncuyu arttıramazsınız" dedi. Terim, "Her yabancıdan alınan parayla fon oluşturulacak ve yerli oynatanlara destek olunacaktı. Sonradan bu paralar fazla geliyor diye fonu kaldırdılar. Bu sistem altyapıya kaynak oluşturacak bir sistem. Sistemi daha bilmeyenler var. Arkadaşlar, 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi. Yabancı alma, 24 Türk'le oyna" ifadelerini kullandı.



TFF YÖNETİMİNE AĞIR SUÇLAMA!

Terim, "Artık konuşma zamanı geldi ondan konuşuyorum. 2015-2016 öncesi bu kural devreye girdi, Türk Milli Takımı da Avrupa Şampiyonası'na gitti. Kalsaydık belki Dünya Kupası'na da giderdik. Şu an yönetimdeki bazı arkadaşlar arkamızdan iş çevirmeseydi, orada olabilirdik. Yabancıdan korkmayalım, 2 milyon Euro verilen ve yedek oturanları unutmayalım. Bu yabancı sayısına kim bir şey diyorsa, yerine bir fikir söylediğini görüyor musunuz? Hayır, fikri yok. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya hepsinde serbest" diye konuştu.



TERÖRE TEPKİ YAĞDI

Bursa taraftarı, Yeni Zelanda'da yaşanan vahşi terör saldırısını unutmadı. Tribünde, "Zalimler için yaşasın cehennem" pankartını açan taraftarlar, İstiklal Marşı'nın okunması öncesi ise hep bir ağızdan tekbir getirdi.



BABA ŞEFKÂTİ

Karşılaşma öncesi oldukça duygusal anlar yaşandı. Fatih Terim seremoniye hemşire kıyafeti ile çıkan ancak gürültüden olumsuz etkilendiği görülen minik çocuğu kucağına alıp sevdi.



'İNCE İNCE DOĞRANDIK'

Bursaspor Başkanı Ali Ay, maç sonrası patladı. Ay, "Üzülüyorum, bu VAR sistemi yüzünden 10-12 puanımız gitti. VAR sistemini destekliyorum ama bu kadar da tek taraflı olmaması lazım. Emeklerimize yazık. İnce ince doğrandık" ifadelerini kullandı. Bu arada Bursaspor resmi twitter hesabı, "Top ayaktan çıkmadan çok önce çizilen ofsayt çizgisine, verilmeyen penaltıya ve Emre'ye çıkmayan ikinci sarı karta çocuklar bile kanmaz. Kalem de sizde düdük de ama vicdan nerede..." mesajını paylaştı.



BÜLENT TİMURLENK: 2 SORU 2 CEVAP



G.Saray'ın ilk yarıdaki kötü oyununun sebebi neydi?

Bir gol ortalamasına sahip olmayan Bursa'dan ilk yarıda iki gol yiyen G.Saray, rakip kaleye tek isabe-t li şut atamazken sadece bir faulle de rakibin oyununa izin verdi. Her G.Saray maçını iyi oynayan Yusuf'un bir asist, bir de kilit pası ve jeneriklik 2. gol... Mariano- Emre'nin hücumdaki verimsizliği, Onyekuru'nun her topu ezmesinin imdadına Ndiaye'nin devre biterken attığı gol geldi. G.Saray soyunma odasına "Bitti" derken "Bu maçı çeviririm" havasıyla gitti.



Galatasaray'da öne çıkan isimler kimlerdi?

Bursa'nın orta sahası sezon başından beri sıkıntılı. İlk yarıdaki fazla efor, ikinci yarıda oyunu tu-t malarına engel olacaktı. Önce net penaltı ardından Feghouli'nin usta işi golü. Ndiaye ve Donk'un büyük mücadelesi ve Feghouli'nin kalitesiyle G.Saray 2 farktan maçı alıp milli araya Başakşehir'in kimyasını bozarak girdi. 20 gün boyunca "Diagne'ye nasıl top atarız ve Akbaba'yı Onyekuru'nun yerine nasıl monte ederiz" diye düşünecekler Florya'da...

