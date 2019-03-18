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UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle 'un Portekizli futbolcusu Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açtı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 15:03
UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Juventus'un Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yendiği son 16 turu rövanş maçındaki gol sevinci sırasında "uygunsuz davranışta bulunduğu" gerekçesiyle Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Açıklamada, UEFA'nın konuyla ilgili kararını 21 Mart'ta vereceği ifade edildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 12 Mart'ta ağırladığı Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı 3 golle 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

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UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma
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