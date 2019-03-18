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’ten Onazi paylaşımı

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Victor Moses’ten Onazi paylaşımı
F.Bahçe ve Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncuları uçakta karşılaştı. Sarı-lacivertli formayı giyen Moses, vatandaşı Onazi ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Uçakta kardeşim Onazi ile bir araya geldik. Umarım en kısa sürede iyileşir ve kendine gelir" temennisinde bulundu.

İKI OYUNCU DA PROBLEMLI
CEZAYIR Milli Takımı Teknik Direktörü Belmadi, Fenerbahçeli Slimani ve Benzia'yı kadroya almama gerekçesini açıkladı: "Kulüpleriyle problemleri var. İkisinin de gelecek aylarda oynamaları zor görünüyor."
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Victor Moses’ten Onazi paylaşımı
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