Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 25.4.2019 15:09 Son Güncelleme: 9.10.2024 15:17

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç başladığı gibi 0-0 sonuçlanmıştı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı tek farklı mağlup etse dahi finale çıkacak. Galatasaray maçı canlı izle! 0-0'lık beraberlik sonucunda maç uzayacak her türlü gollü beraberlikte ise finalde Akhisarspor'un rakibi Galatasaray olacak. Galatasaray maçı kazanırsa da finale yürüyecek. A Spor yayın akışı haberimizde. Kritik maç öncesi iki takımdan son detaylar ve Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabı burada...

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!

Galatasaray bu sezon hem Süper Lig şampiyonu olmak hem de Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getirmek istiyor. Galatasaray en son 2015/2016 sezonunda Jan Olde Riekerink yönetiminde Fenerbahçe'yi Podolski'nin golüyle 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştı. Galatasaray; Hatayspor'u eleyerek yarı finale gelirken, Yeni Malatyaspor da Göztepe'yi saf dışı bırakarak yarı final kapısını araladı. İki takım arasındaki yarı final ilk maçında Kongolu stoper Christian Luyindama kırmızı kart görmüştü. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde. Ayrıca Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle linkine tıklayarak maç saati karşılaşmayı canlı takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!

Yeni Malatyspor ile Galatasaray arasındaki mücadele bu akşam saat 20:00'da başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı aşağıdaki link üzerinden canlı takip edebilirsiniz. Yeni Malatya Stadyumu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Alper Ulusoy ise maçın hakemi.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Issam Chebake, Murat Akça, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Donald, Guilherme, Daniel Aleksic, Bifouma, Adem Büyük, Aboubakar Kamara

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY (CANLI İZLE)

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!
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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!
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