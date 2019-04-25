Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı canlı izle!

Galatasaray bu sezon hem Süper Lig şampiyonu olmak hem de Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getirmek istiyor. Galatasaray en son 2015/2016 sezonunda Jan Olde Riekerink yönetiminde Fenerbahçe'yi Podolski'nin golüyle 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştı. Galatasaray; Hatayspor'u eleyerek yarı finale gelirken, Yeni Malatyaspor da Göztepe'yi saf dışı bırakarak yarı final kapısını araladı. İki takım arasındaki yarı final ilk maçında Kongolu stoper Christian Luyindama kırmızı kart görmüştü. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde. Ayrıca Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle linkine tıklayarak maç saati karşılaşmayı canlı takip edebilirsiniz.