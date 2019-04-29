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Başkan Çavuşoğlu'ndan 'ın ölümüyle ilgili flaş açıklamalar

Kulübü Başkanı , futbolcuları 'ın geçirdiği trafik kazasıyla açıklamalarda bulundu. Alanyaspor'un 7 yabancı futbolcusu, Kayseri deplasmanından neden takım kafilesiyle dönmedi? Acı haberi Sural'in eşine nasıl verdiler? Konyaspor maçının ertelenmesini isteyecekler mi? İşte Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.4.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 15:14
Başkan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural'ın ölümüyle ilgili flaş açıklamalar

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirmesine ilişkin, "Maalesef ameliyat edildikten bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz." dedi.

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Başkan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural'ın ölümüyle ilgili flaş açıklamalar
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