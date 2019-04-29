Başkan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural'ın ölümüyle ilgili flaş açıklamalar
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazasıyla açıklamalarda bulundu. Alanyaspor'un 7 yabancı futbolcusu, Kayseri deplasmanından neden takım kafilesiyle dönmedi? Acı haberi Sural'in eşine nasıl verdiler? Konyaspor maçının ertelenmesini isteyecekler mi? İşte Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları...
Giriş Tarihi: 29.4.2019 15:10Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 15:14
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirmesine ilişkin, "Maalesef ameliyat edildikten bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz." dedi.