Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 Kasımapaşa | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçında 3 puan almayı başardı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken Kasımpaşa 38 puanda kaldı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 2-1 KASIMPAŞA / MAÇ SONUCU

42' Adem Büyük

69' Robin Yalçın

84' Fode Koita

Maçtan dakikalar

İlk yarı

17. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerek Bifouma'nın önünde kaldı. Bifouma'nun vuruşunda ise savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

22. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu taca gönderdi.

30. dakikada Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Khalili'nin vuruşu savunmadan dönerek Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

42. dakikada Aleksic'in kullandığı kornere kale sahası içerisinde iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada Chebake'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunu kaleci Scuffet kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Kamara'nın sağ kanattan sert vuruşunda top Donald'ın önünde kaldı. Donald'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Adem Büyük'e geldi. Adem'in vuruşunda kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Koita'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Perica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası üzerinde Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Kamara'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic'in sol kanattan kullandığı korner vuruşunda meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Robin Yalçın'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0

77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

84. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Trezeguet'nin sağ kanattan verdiği pasla buluşan Koita, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 43 Robin Yalçın), Bülent Cevahir, Bifouma (Dk. 74 Guilherme), Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük (Dk. 86 Eren Tozlu), Aleksic, Kamara

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau (Dk. 58 Perica), Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 46 Karim Hafez), Hajradinovic, Khalili (Dk. 77 İlhan Depe), Trezeguet, Koita

Gol: Dk. 42 Adem Büyük, Dk. 69 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 84. Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.16 Sadiku, Dk. 53 Veigneau, Dk. 70 Karim Hafez, Dk. 90+2 Ben Youssef, 90+7 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 52 Adem Büyük, Dk. 72 Robin Yalçın, 90+7 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)