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stattan böyle ayrıldı

Kayseri deplasmanı sonrası 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya'ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu 'ın stattan ayrılış görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 17:53
Josef Sural stattan böyle ayrıldı

Kayseri deplasmanı sonrası takım otobüsü yerine 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya'ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 'ın stattan ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.

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Josef Sural stattan böyle ayrıldı
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