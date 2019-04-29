Josef Sural stattan böyle ayrıldı

Kayseri deplasmanı sonrası 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya'ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın stattan ayrılış görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.4.2019 17:53Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 17:53
Kayseri deplasmanı sonrası takım otobüsü yerine 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya'ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Josef Sural'ın stattan ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.