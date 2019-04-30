Tottenham Ajax maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Tottenham Ajax canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde İngiliz temsilcisi Tottenham bu yılın sürpriz takımı Ajax'ı ağırlıyor. İki ekipte bu noktalara gelene kadar turnuvanın favori isimlerini saf dışı bıraktılar.Tottenham önce Dortmund'u daha sonra ise turnuvanın favorisi olarak gösterilen Manchester City'i kupanın dışına itti. Diğer tarafta Ajax ise önce bu kupayı en çok kaldıran Real Madrid'i daha sonra ise Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u kupanın dışına itmeyi başardı. Nefesleri kesen mücadele tüm dünyadan ve Türkiye'den takip edilecek. Türkiye'de yaşayan futbolseverler ise nefesleri kesecek mücadelenin ise hangi kanalda ve saat kaçta olacağını araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu dev maç öncesinde tüm detayları sizler için hazırladık. Tottenham Ajax maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Ajax canlı izle!

TOTTENHAM AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? TOTTENHAM AJAX CANLI İZLE!

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