A Milli Takım İstanbul'a dönüyor

TFF, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ile yapacağı karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Türkiye, böylece yıllar sonra İstanbul'da bir maçta boy gösterecek.

Andorra ile 7 Eylül tarihinde oynanacak maçın hangi stadyumda olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

YILLAR SONRA İSTANBUL'DA

Bu maçla birlikte Türkiye yıllar sonra İstanbul'da bir Milli maç oynamış olacak.

Milliler İstanbul'da en son 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan'a karşı oynamış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.