Barcelona Liverpool'u sahasında 3-0 mağlup etti! Barcelona Liverpool maç özeti

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde adeta erken final niteliğinde bir karşılaşmanın ilk ayağı bu akşam oynandı. İspanyol devi ve kupanın favorisi olan Barcelona bir diğer favori olarak gösterilen Liverpool'u sahasında konuk etti. Nou Camp'ta oynanan karşılaşma da ilk gol Messi'nin müthiş asistiyle Suarez'den geldi. Karşılaşma da iki gol atan Messi'nin serbest vuruştan attığı gol herkesi kendine hayran bıraktı. Dünyadan ve Türkiye'den futbolseverlerin heyecanla izlediği karşılaşmanın detaylarına ve özet görüntülerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

BARCELONA 3-0 LİVERPOOL

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk etti.

1 Mayıs Çarşamba günü Nou Camp'ta oynanan Barcelona - Liverpool mücadelesinden ev sahibi 3-0 galip ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 26. dakikada Luis Suarez, 75. ve 82. dakikalarda Liionel Messi kaydetti. Lionel Messi, ikinci golünü frikikten atarken izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Lionel Messi'nin hazırladığı birçok gol pozisyonunu da takım arkadaşları değerlendiremedi.

Barcelona ile Liverpool arasındaki rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.