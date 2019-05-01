Camp Nou bu sezon seyirci rekorunu kırdı: 98.299!

Barcelona ile Liverpool arasında oynanan maçta Camp Nou sezon rekoru kırıldı.

Güvenlik nedeniyle kapasitesi düşürülen Camp Nou'da Liverpool maçı için 98.299 biletli taraftar yer aldı. Rekoru 99.354 olan Camp Nou'da güvenlik nedeniyle UEFA kapasiteyi kısıtladığı için rakamın bu noktada kaldığı belirtildi.

İŞTE CAMP NOU'DA BU SEZONUN EN YÜKSEK SEYİRCİLİ MAÇLARI:

Barça-Liverpool: 98.299

Barça-Manchester United: 96.708

Barça-Real Madrid: 93.265

Barça-Espanyol: 92.795

Barça-Atletico Madrid: 92.453

Barça-Olimpik Lyon: 93.346

Barça-Real Madrid: 92.008

Barça-Levante: 91.917

(Sporx)