Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Camp Nou bu sezon seyirci rekorunu kırdı: 98.299!

bu sezon seyirci rekorunu kırdı: 98.299!

'da ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, İspanyol temsilcisi adına seyirci rekoru kırıldı.

Giriş Tarihi: 2.5.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 07:50
Camp Nou bu sezon seyirci rekorunu kırdı: 98.299!

Barcelona ile Liverpool arasında oynanan maçta Camp Nou sezon rekoru kırıldı.

Güvenlik nedeniyle kapasitesi düşürülen Camp Nou'da Liverpool maçı için 98.299 biletli taraftar yer aldı. Rekoru 99.354 olan Camp Nou'da güvenlik nedeniyle UEFA kapasiteyi kısıtladığı için rakamın bu noktada kaldığı belirtildi.

Messi, Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu! Barcelona 3-0 Liverpool!

İŞTE CAMP NOU'DA BU SEZONUN EN YÜKSEK SEYİRCİLİ MAÇLARI:

Barça-Liverpool: 98.299

Barça-Manchester United: 96.708

Barça-Real Madrid: 93.265

Barça-Espanyol: 92.795

Barça-Atletico Madrid: 92.453

Barça-Olimpik Lyon: 93.346

Barça-Real Madrid: 92.008

Barça-Levante: 91.917

(Sporx)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Camp Nou bu sezon seyirci rekorunu kırdı: 98.299!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN