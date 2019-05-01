SABAH Yazarları yorumladı! İşte Süper Lig'in şampiyonu
Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Medipol Başakşehir'in liderliğini sürdürdüğü ligde, bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş ve 33. haftadaki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçları şampiyonluk yolunda büyük ölçüde belirleyici olacak. Peki lig sonunda ilk 4 sıra nasıl şekillenecek? Şampiyon kim olacak? SABAH'ın usta kalemleri Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalan maçlarını değerlendirdi. İşte tahminler...
Giriş Tarihi: 1.5.2019 10:19Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 10:26