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SABAH Yazarları yorumladı! İşte 'in şampiyonu

Spor Toto 'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. 'in liderliğini sürdürdüğü ligde, bu hafta sonu oynanacak olan - ve 33. haftadaki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçları şampiyonluk yolunda büyük ölçüde belirleyici olacak. Peki lig sonunda ilk 4 sıra nasıl şekillenecek? Şampiyon kim olacak? SABAH'ın usta kalemleri Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve 'un kalan maçlarını değerlendirdi. İşte tahminler...

Giriş Tarihi: 1.5.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 10:26
SABAH Yazarları yorumladı! İşte Süper Lig'in şampiyonu

Murat Özbostan'a göre 'in şampiyonu 72 puanla olacak. Lig ikincisi ise 68 puanla .

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SABAH Yazarları yorumladı! İşte Süper Lig'in şampiyonu
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