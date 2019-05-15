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TAKİP ET - Galatasaray Akhisarspor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Gecenin maçı ! Ziraat öncesi son dakika gelişmeleri burada! Galatasaray ile Akhisarspor bu akşam 57. Türkiye Kupasının sahibi olmak için karşı karşıya geliyor; sporseverler Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Galatasaray, Pazar akşamı M. Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçından önce bu akşam morallenip 18. kez kupayı müzesine getirmek istiyor. konusunda da haberimizdeki link üzerinden Ziraat Türkiye Kupası finalini canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.5.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 08:55
Galatasaray Akhisarspor CANLI İZLE TAKİP ET - Galatasaray Akhisarspor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Hem Galatasaray'dan hem de Akhisarspor'dan final maçı öncesi son dakika haberleri üst üste geliyor. Galatasaray; kupayı kazanırsa 18. kez Türkiye Kupasını kazanmış olacak, Akhisarspor kazanırsa ise 2. kez kupayı müzesine getirecek. Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izle! Akhisarspor bu akşam sahadan galip ayrılırsa gelecek sezon hem PTT 1. Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Eğer sarı kırmızılılar kazanırsa Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan ekip UEFA'ya gidecek. Bu aşamada Yeni Malatyaspor'un avantajlı olduğunu görüyoruz. Peki Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman?

Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

57. Türkiye Kupası Finali, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak maçı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Suat Arslanboğa yönetecek. Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki final mücadelesini canlı izlemek için

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