Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra duygularını dile getirirken sözlerine, "Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray
deyip kupayı aldığımız için mutluyum" diye başladı. Emeğin karşılığını almanın güzel olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı yapılan hekem eleştirilere de yanıt verdi: "Olayı öyle bir kıvama getirmeye çalıştılar ki herkes bahane aramaya başladı. Pozisyonların temiz olduğunu söyledi analist arkadaşlar. Kim ne derse desin Galatasaray yoluna bakacaktır. Galatasaray hak etmediği bir şeyi hiç bir zaman istemedi."
Terim, Başakşehir maçı içinse, "Önce kupanın keyfini sürelim. Oyuncular Florya'da yatmak istedi. Demek ki konsantre durumdalar. Cumartesi, çarşamba ve pazar artık son final"
yorumunu yaptı.
KEŞKE ONLAR DA ALKIŞLASAYDI
Fatih Terim, Akhisar kalecisi Fatih'le yaptığı diyaloğu da anlattı: "Fatih takımı temsilen geldiğini söyledi. Süper Kupa finalinde ben takımı içerden çıkarıp onları alkışlatmıştım. 'Keşke siz de bizi alkışlasaydınız' dedim. O da bana 'biz emir kuluyuz' karşılığını verdi."
FATİH TERİM'İN 18. KUPASI
Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 18. kupasını kazanan Fatih Terim sezon başında TFF Süper Kupa'yı kaybettiği Akhisar'dan Türkiye Kupası finalinde rövanşı almayı başardı. İşte gurur tablosu:
KOPENHAG:
2000 UEFA Kupası.
ALİ SAMİ YEN:
1996-97, 1997-98 ve 1999-2000 Lig şampiyonluğu, 1997 ve 1998 TSYD Kupası.
TÜRK TELEKOM:
2012-13 Lig şampiyonluğu.
KADIKÖY:
2011-12 Lig şampiyonluğu, 1999 TSYD Kupası.
İNÖNÜ:
1998-99 Türkiye Kupası.
ANTALYA:
1998-99 Lig şampiyonluğu.
İZMİR:
2017-18 Lig şampiyonluğu.
ANKARA:
1996 ve 1997 Cumhurbaşkanlığı Kupası.
DİYARBAKIR:
1999-2000 Türkiye Kupası.
ERZURUM:
2012 TFF Süper Kupa.
KAYSERİ:
2013 TFF Süper Kupa.
SİVAS:
2018-19 Türkiye Kupası.
3
Türkiye Kupası'nı 3. kez kazanan Fatih Terim, turnuvayı Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Aykut Kocaman'la birlikte en çok kazanan teknik direktör rekoruna ortak oldu.