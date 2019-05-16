Kim ne derse desin!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra duygularını dile getirirken sözlerine,deyip kupayı aldığımız için mutluyum" diye başladı. Emeğin karşılığını almanın güzel olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı yapılan hekem eleştirilere de yanıt verdi:Terim, Başakşehir maçı içinse, "Önce kupanın keyfini sürelim. Oyuncular Florya'da yatmak istedi. Demek ki konsantre durumdalar.yorumunu yaptı.Fatih Terim, Akhisar kalecisi Fatih'le yaptığı diyaloğu da anlattı: "Fatih takımı temsilen geldiğini söyledi. Süper Kupa finalinde ben takımı içerden çıkarıp onları alkışlatmıştım. 'Keşke siz de bizi alkışlasaydınız' dedim. O da bana 'biz emir kuluyuz' karşılığını verdi."Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 18. kupasını kazanan Fatih Terim sezon başında TFF Süper Kupa'yı kaybettiği Akhisar'dan Türkiye Kupası finalinde rövanşı almayı başardı.2000 UEFA Kupası.1996-97, 1997-98 ve 1999-2000 Lig şampiyonluğu, 1997 ve 1998 TSYD Kupası.2012-13 Lig şampiyonluğu.2011-12 Lig şampiyonluğu, 1999 TSYD Kupası.1998-99 Türkiye Kupası.1998-99 Lig şampiyonluğu.2017-18 Lig şampiyonluğu.1996 ve 1997 Cumhurbaşkanlığı Kupası.1999-2000 Türkiye Kupası.2012 TFF Süper Kupa.2013 TFF Süper Kupa.2018-19 Türkiye Kupası.Türkiye Kupası'nı 3. kez kazanan Fatih Terim, turnuvayı Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Aykut Kocaman'la birlikte en çok kazanan teknik direktör rekoruna ortak oldu.