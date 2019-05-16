'Kükre aslanım'

BUGÜN NELER OLDU

Dün Sivas'ta kupa finaline çıkan Galatasaray'da Başakşehir maçının hazırlıkları saha dışında tam gaz ilerliyor.Pazar akşamı 50 bin taraftarın geleceği Türk Telekom Stadı'nın özel bir konuğu olacak.olarak Başakşehir maçını tribünden izleyecek. Yönetimin ayrıca Başakşehir maçına özel 50 bin adet şampiyonluk tişörtü hazırlattığı ortaya çıktı.Fatih Terim ve futbolcular bu sloganla Başakşehir'in karşısına çıkacak.