Dün Sivas'ta kupa finaline çıkan Galatasaray'da Başakşehir maçının hazırlıkları saha dışında tam gaz ilerliyor. Satışa çıkan 18 bin biletin tamamı tükenirken, ceza alan 8 bin koltuğun devir işlemi sürüyor.
Pazar akşamı 50 bin taraftarın geleceği Türk Telekom Stadı'nın özel bir konuğu olacak. Wesley Sneijder kulübün davetlisi
olarak Başakşehir maçını tribünden izleyecek. Yönetimin ayrıca Başakşehir maçına özel 50 bin adet şampiyonluk tişörtü hazırlattığı ortaya çıktı. GS Store mağazalarında satışa çıkmaya hazır tişörtlerde "Kükre Aslanım" yazısıyla şampiyonluk mesajı verilecek.
Fatih Terim ve futbolcular bu sloganla Başakşehir'in karşısına çıkacak.