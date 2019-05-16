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: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Teknik  Direktörü , hafta sonunda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor'un güzel işler yaptığını belirterek, "İyi oyun oynayarak puan almak istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 21:17
Okan Buruk: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, ligi iyi yerde bitirmeyi istediklerini belirterek, "Kaybettiğimiz her maç çok üzülüyoruz. 3 tane maç kaybettik. Hepsinde de iyi oynadık. Ama sonucunu alamadık. Herkesin takdir ettiği geri bildirimlerde alıyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Alanya maçında da iyi oyun oynayarak puan almak istiyoruz. Alanyaspor da iyi top oynuyor. İkinci yarı güzel işler yapıyorlar. Sergen hoca da beğendiğim hocalardan bir tanesi. Hem sonuç anlamında hem de futbol anlamında ikinci yarı iyi futbol oynayan iki takım var. Güzel olacağını düşünüyorum. Biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Hem Alanya maçını hem de diğer maçı kazanarak ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekip, kondisyon hareketleriyle başladığı antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi. Aytemiz Alanyaspor maçının taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

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Okan Buruk: Kazanmak için sahaya çıkacağız
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