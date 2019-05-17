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: 2 takımın da kazanmaya çalıştığı bir maç oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kalan 'da teknik direktör , son paslarda tercih hataları yaptıklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 00:58
Aykut Kocaman: 2 takımın da kazanmaya çalıştığı bir maç oldu

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan teknik direktör değişikliğinden dolayı Kasımpaşa'nın maça yüksek enerjiyle başladığını belirterek, "Kasımpaşa sıralamada daha rahat pozisyonda olduğu için prestij ve itibar maçına çıktı. Biz ise 6. sıradaki yerimizi korumak istiyorduk. Son derece açık futbol oynanan, 2 takımın da kazanmaya çalıştığı bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın mücadeleye daha istekli başladığını aktaran Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

"Topun kontrolünü sağladılar. Ancak daha sonra biz oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. Öne geçtik. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın baskısını arttırmak isteyeceği aşikardı. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Ancak en sıcak atakların olduğu dönemde golü yedik. Kasımpaşa karşılaşmada bizden daha fazla pozisyona girdi. Ceza sahasına kadar çok güzel getirdiğimiz toplarda, son paslarda tercih hataları ve kalite düşüklüğü maçın skorunun beraberlik olmasına neden oldu."

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Aykut Kocaman: 2 takımın da kazanmaya çalıştığı bir maç oldu
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