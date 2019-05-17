Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Babel resmen açıklandı! Fulham'dan ayrılıyor...

Babel resmen açıklandı! 'dan ayrılıyor...

'den düşen , eski Beşiktaşlı 'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdığı duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 16:27
Babel resmen açıklandı! Fulham'dan ayrılıyor...

İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Babel'in yanı sıra Lazar Markovic, Elijah Adebayo, Robert Atkinson, Aron Davies, Jose Garrido, Christopher Kelly, Scott Armsworth ve Showkat Tahir'in takımdan ayrılacağı duyuruldu. Ayrıca, oyuncalara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ligi 26 puanla 19. sırada bitiren ve bir alt lige düşen Fulham'da Babel, 16 maçta 5 gol kaydetti.

Futbol dünyasının çılgın çocuğu: Mario Balotelli

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Babel resmen açıklandı! Fulham'dan ayrılıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN