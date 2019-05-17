Fenerbahçe'den golcü atağı! Nikola Kalinic karşılığında Eljif Elmas

Fenerbahçe yönetimi golcü transferinde sezonun bitmesini beklemeden önemli hamleler yaptı. İran'ın İstiklal takımından 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'i üçüncü forvet olarak takıma katan sarılacivertliler, gelecek yıllarda bu oyuncudan Eljif Elmas gibi büyük bir bonservis geliri bekliyor. Allahyar, Haziran başında İstanbul'a gelecek. İkinci forvet konusunu ise Vedat Muriqi ile çözmek üzere... Oyuncuyla söz kesen sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muriqi için uygun bir bonservis bedeli ödemeye hazır. 24 yaşındaki Kosovalı golcü, Fenerbahçe için Avrupa'dan gelen teklifleri reddetti.

ELMAS'I ALIN, 10 MİLYON VE KALİNİC'İ VERİN

Bir genç, bir de ligi tanıyan forveti kadrosuna katma yolunda büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, ligi sallayacak golcüsünü bitirmek için ise yoğun çaba harcıyor. Sarı-lacivertliler, Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile pazarlık halinde. İlk etapta kiralama teklifi yapan Kanarya, 10 milyon Euro'luk bonservis talebine, Eljif Elmas hamlesiyle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler İspanyollara, 'Kalinic artı 10 milyon Euro verin, Eljif Elmas'ı verelim' teklifinde bulundu. İspanyol kulübünden yanıt bekleniyor.

31 yaşındaki Nikola Kalinic, bu sezon 24 resmi maça çıktı. 17 La Liga (2 gol), 4 Kral Kupası (2 gol 1 asist), 3 Şampiyonlar Ligi maçında 1090 dakika sahada kaldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

19 yaşındaki Eljif F.Bahçe ile bu sezon 39 maça çıktı. 28 Lig karşılaşmasında 3 gol attı. 7 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'de Türkiye Kupası maçında 2400 dakika forma giydi.

ÜÇ EKSİKLE ÇALIŞTI

Fenerbahçe, ligde kalma savaşı veren Erzurum ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü. Mehmet Topal, Frey ve Ferdi çalışmaya katılmadı. Akhisar maçında kasığından sakatlanan Mehmet Topal, Erzurum deplasmanında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun son hafta da oynayamayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 59-56 mağ lup ederek durumu 2-1 yapan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, şampiyonluğa ulaştı.