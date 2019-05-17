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Kaptan için seferberlik

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Kaptan için seferberlik
Deplasmanda G.Saray ile şampiyonluk maçına çıkacak M.Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu merakla bekleniyor. Turuncu-lacivertlilerin geçen hafta Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan tecrübeli futbolcunun MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti. Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, takımının dünkü idmanında da yer almadı. Sağlık ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun planında büyük öneme sahip olan 38 yaşındaki yıldız oyuncuyu Galatasaray maçına yetiştirebilmek için yoğun çaba harcıyor.
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