Kaptan için seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

Deplasmanda G.Saray ile şampiyonluk maçına çıkacak M.Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu merakla bekleniyor. Turuncu-lacivertlilerin geçen hafta Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan tecrübeli futbolcunun MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.Sağlık ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun planında büyük öneme sahip olan 38 yaşındaki yıldız oyuncuyu Galatasaray maçına yetiştirebilmek için yoğun çaba harcıyor.