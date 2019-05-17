Kupa avcısı Fatih Terim

Galatasaray'ın 65 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün tarihine yeni başarılar eklerken, kendi kariyeri için de önemli bir virajda. Son olarak Akhisar'ı yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fatih Terim kariyerinin 18. kupasını kaldırdı. Süper Lig ve Türkiye Kupaları'nın yanı sıra koleksiyonunda UEFA şampiyonluğu da buluan Terim, Avrupa futbol tarihinin en fazla kupa kazanan hocaları listesinde ilk 10 sırayı zorluyor.

MİRCEA LUCESCU LİSTEDE İKİNCİ SIRADA

İlk sırada 49 kupa ile Alex Ferguson'un, ikinci sırada 32 kupayla Türkiye'nin yabancısı olmayan Mircea Lucescu'nun yer aldığı 10 kişilik listenin son basamağında 21 kupa ile Arsene Wenger var. Galatasaray'ın hocası, Başakşehir karşısında alacağı galibiyet ile lig şampiyonluğunu ilan eder, yeni sezona da Süper Kupa ile başlarsa kariyerini noktalayan Wenger ile arasında sadece bir kupa kalacak. Terim'in önümüzdeki yıl, 10. sırayı Wenger'le paylaşması, sonrasında ise Fransız meslektaşını liste dışı bırakması hiç de zor görünmüyor.

TERİM'İN KUPALARI

7 Süper Lig

3 Türkiye Kupası

3 TSYD Kupası

2 Cumhurbaşkanlığı Kupası

2 TFF Süper Kupa

1 UEFA Kupası