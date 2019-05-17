Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mariano: Kalmak istiyorum

Mariano: Kalmak istiyorum

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Mariano: Kalmak istiyorum
Galatasaray yönetimi bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen 32 yaşındaki Mariano'yu iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkaracak. Linnes'in sözleşmesini uzatan Cimbom, iki hafta sonra serbest kalacak Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Sivasspor'dan Douglas ile ilgileniyor. Brezilyalı sağ bek ise ayrılmak istemiyor. Mariano, İspanya'dan kendisine gelen 3 teklifi reddetti. "Galatasaray'da mutluyum ve kalmak istiyorum" diyen Brezilyalı futbolcu, menajeri Robalinho'yu yönetimle görüşmesi için yanına çağırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mariano: Kalmak istiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN