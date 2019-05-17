Nihat Özdemir adaylığını açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir, 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da TFF başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı. Özdemir, dün TFF Üçüncü Lig kulüp başkanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kulüplerin sorunlarını dinleyen Özdemir,diye konuştu. Kulüpler, Özdemir'in başkanlığı için desteklerini açıkladılar. TFF Başkanlık Seçimi, 1 Haziran'da Ankara JW Marriot Hotel'de düzenlenecek Genel Kurul'da yapılacak.TFF Başkanlığına aday olan Nihat Özdemir, 3.lig kulüp başkanlarından destek sözü aldı.