Nihat Özdemir adaylığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir, 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da TFF başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı. Özdemir, dün TFF Üçüncü Lig kulüp başkanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kulüplerin sorunlarını dinleyen Özdemir, "Yeni federasyonun bayrağı daha yukarılara taşıması gerekiyor. Tesis yardımları için bütün kulüplerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız
. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İlk kez burada açıklıyorum. Yeni dönem için başkan adayıyım"
diye konuştu. Kulüpler, Özdemir'in başkanlığı için desteklerini açıkladılar. TFF Başkanlık Seçimi, 1 Haziran'da Ankara JW Marriot Hotel'de düzenlenecek Genel Kurul'da yapılacak.
TFF Başkanlığına aday olan Nihat Özdemir, 3.lig kulüp başkanlarından destek sözü aldı.