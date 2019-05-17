Takımların kozu Visca&Onyekuru

Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle ligin kaderi belli olacak. Sarı-kırmızılılar 22. kez, Başakşehir ise tarihinde ilk defa şampiyon olmanın peşinde...
66'şar puanla ilk iki sırada yer alan iki takım ligin ilk devresinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Şimdi gözler Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta öne çıkacak isimlerde. Gösterdikleri performansla takımlarını şampiyonluk yarışı içinde tutan Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Başakşehirli Edin Visca, zorlu maçta kritik roller alacak. Aslan'ın skor katkısı en yüksek isimlerinden Onyekuru, bu sezon 29 lig maçında 13 gol kaydederken, 5 de asist yaptı. Başakşehir'in istikrarlı yıldızı Visca ise bu sezon 32 maçta da forma giyerken 12 gol ve 14 asiste imza attı.
8 sezondur Başakşehir formasını terleten Edin Visca, bu süreçte 298 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 80 gol kaydederken, 84 de asiste imza attı. Boşnak sağ kanat bu sezon takımının resmi maçlarda attığı gollerin %55'ine katkı sağladı.