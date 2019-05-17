Takımların kozu Visca&Onyekuru

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle ligin kaderi belli olacak. Sarı-kırmızılılar 22. kez, Başakşehir ise tarihinde66'şar puanla ilk iki sırada yer alan iki takım ligin ilk devresinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Şimdi gözler Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta öne çıkacak isimlerde. Gösterdikleri performansla takımlarını şampiyonluk yarışı içinde tutan Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Başakşehirli Edin Visca, zorlu maçta kritik roller alacak.8 sezondur Başakşehir formasını terleten Edin Visca, bu süreçte 298 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 80 gol kaydederken, 84 de asiste imza attı. Boşnak sağ kanat bu sezon takımının resmi maçlarda attığı gollerin %55'ine katkı sağladı.