Tepki çeken hareket

Son iki maçta (Rize-Akhisar) iki penaltı kaçıran Diagne,
Başakşehir
maçı öncesi tepki çeken bir harekete
imza attı. Şampiyonlukla ilgili soruya
cevap verirken boğaz kesme işareti yapan
Senegalli, "Pazar günü onları bitireceğiz''
dedi. Bu hareket sosyal
medyada büyük eleştiri aldı. Maç için
sabırsızlandığını belirten golcü futbolcu,
"Başakşehir maçı için sabırsızım. Büyük bir taraftar desteği bizi bekliyor ve dolu tribünler karşısında Başakşehir'in işi çok zor olacak. Şampiyon olacağız''
diye konuştu.