Tepki çeken hareket

BUGÜN NELER OLDU

Son iki maçta (Rize-Akhisar)Başakşehirmaçı öncesi tepki çeken bir hareketeimza attı. Şampiyonlukla ilgili soruyacevap verirkenSenegalli,dedi. Bu hareket sosyalmedyada büyük eleştiri aldı. Maç içinsabırsızlandığını belirten golcü futbolcu,diye konuştu.