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Tepki çeken hareket

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Tepki çeken hareket
Son iki maçta (Rize-Akhisar) iki penaltı kaçıran Diagne, Başakşehir maçı öncesi tepki çeken bir harekete imza attı. Şampiyonlukla ilgili soruya cevap verirken boğaz kesme işareti yapan Senegalli, "Pazar günü onları bitireceğiz'' dedi. Bu hareket sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Maç için sabırsızlandığını belirten golcü futbolcu, "Başakşehir maçı için sabırsızım. Büyük bir taraftar desteği bizi bekliyor ve dolu tribünler karşısında Başakşehir'in işi çok zor olacak. Şampiyon olacağız'' diye konuştu.
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