Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

, 'de yarın ile karşılaşacak. Süper Lig'i üçüncü olarak bitirecek takımı belirleme açısından kritik önem taşıyan Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla ilgili Google aramaları da hız kazandı. Biz de ajanslardan gelen bilgiler ışığında, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı sorularına yanıt vermeye çalıştı. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları...

AA SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 12:01
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın (18 Mayıs Cumartesi) Beşiktaş'ı konuk edecek.? Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Trabzonspor ile Beşktaş arasında oynanacak maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 57 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.

Son oynadığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak puan serisini de sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN