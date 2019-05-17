Trabzonspor'da kilit oyuncu Jose Sosa

Trabzonspor teknik heyetinin Beşiktaş karşısında güvendiği isimlerin başında Jose Sosa geliyor… Tecrübeli futbolcu da eski takımına karşı oynayacağı maç öncesi oldukça heyecanlı ve istekli.

Hafta boyunca takım arkadaşlarını karşılaşmaya motive etmek için yoğun çaba harcayan Arjantinli orta saha, "Trabzonspor'un kaptanı olarak bu galibiyeti gerçekten çok arzuluyorum. Bize güvenen yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı mahcup etmemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Arjantin basını, "Küçük Prens" lakaplı Jose Sosa'nın Beşiktaş maçında tüm hünerlerini göstereceğine dair vurgu yaptı.

Yönetimden kritik toplantı

TRABZONSPOR Yönetim Kurulu, Beşiktaş maçı öncesi kulübün geleceği ile ilgili önemli konuları görüşecek. Toplantının bir numaralı gündem maddesi Ünal Karaman olacak. Sözleşmesi sona eren Karaman'la yola devam etme yönünde hemfikir olan yöneticiler, verilecek nihai kararı, tecrübeli hocayla da paylaşacak. Ayrıca stat ve göğüs sponsorluğu, transfer çalışmaları ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların durumu da masaya yatırılacak.