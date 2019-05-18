Dorukhan’ın yerine Medel

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz, sağ baldırındaki ağrıları geçmediği için Trabzon'a götürülmedi. Genç oyuncunun sakatlığı moralleri bozsa da Kartal'ın müjdesi Gary Medel oldu. 29. haftada Sivas maçında sakatlanan ve 3 haftadır takımdan uzak kalan Şilili orta saha, bu hafta takımla birlikte çalıştı ve son idmanlarda da "Hazırım" görüntüsü verdi. Medel'in dönüşünden mutlu olan teknik heyet, tecrübeli oyuncuyu Trabzon'a götürdü. Bugünkü maçta Dorukhan'ın yokluğunda Atiba'nın partnerinin Medel olması bekleniyor. Beşiktaş'taki diğer eksik ise sakatlığı devam eden Gökhan Gönül…