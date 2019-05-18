Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dorukhan’ın yerine Medel

Dorukhan’ın yerine

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Dorukhan’ın yerine Medel
Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz, sağ baldırındaki ağrıları geçmediği için Trabzon'a götürülmedi. Genç oyuncunun sakatlığı moralleri bozsa da Kartal'ın müjdesi Gary Medel oldu. 29. haftada Sivas maçında sakatlanan ve 3 haftadır takımdan uzak kalan Şilili orta saha, bu hafta takımla birlikte çalıştı ve son idmanlarda da "Hazırım" görüntüsü verdi. Medel'in dönüşünden mutlu olan teknik heyet, tecrübeli oyuncuyu Trabzon'a götürdü. Bugünkü maçta Dorukhan'ın yokluğunda Atiba'nın partnerinin Medel olması bekleniyor. Beşiktaş'taki diğer eksik ise sakatlığı devam eden Gökhan Gönül…
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorukhan’ın yerine Medel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN