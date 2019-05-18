Hesap kitap düellosu

BUGÜN NELER OLDU

Ligi 3. sırada tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, 5 puan önündeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek şansını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Siyah-beyazlıların da ikincilik umutlarını sürdürebilmek için Trabzonspor'u mağlup etmekten başka alternatifi yok. Kartal, kazanırsa kendisinin 4 puan önünde olan G.Saray ile Başakşehir'in kendi aralarında oynayacakları maç öncesi umutlarını artıracak.İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi. Trabzon 21, Beşiktaş ise 14 kez kazandı. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.19.00beIN SPORTS 1Şenol Güneş Spor KompleksiFırat Aydınus