Hesap kitap düellosu

Ligi 3. sırada tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, 5 puan önündeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek şansını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Siyah-beyazlıların da ikincilik umutlarını sürdürebilmek için Trabzonspor'u mağlup etmekten başka alternatifi yok. Kartal, kazanırsa kendisinin 4 puan önünde olan G.Saray ile Başakşehir'in kendi aralarında oynayacakları maç öncesi umutlarını artıracak.
21
İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi. Trabzon 21, Beşiktaş ise 14 kez kazandı. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.
Saat:
19.00
Yayın:
beIN SPORTS 1
Stat:
Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakem:
Fırat Aydınus