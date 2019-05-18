Josef Sural’ın ailesine Sparta’dan 110 bin TL

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Alanyaspor'un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'ın ailesine eski kulübü Sparta Prag'dan destek geldi. Çek kulübü, üzerinde Sural yazılı 23 numaralı 8 formayı açık artırma usulü sattı. Gerçekleştirilen açık artırma sonucu 420 bin Çek kronu (110 bin TL) gelir elde edildi. Bu miktarın kulüp tarafından Josef Sural'ın ailesine teslim edildiği bildirildi. Çek futbolcunun daha önce formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Sparta Prag, Banik Ostrava ile oynadığı karşılaşmaya da üzerinde Sural'ın adının yazılı olduğu formalarla çıkmıştı.