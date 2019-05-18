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Portekiz’de şampiyon

Portekiz ’de sahasında Santa Clara’yı 4-1 mağlup eden , şampiyon oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 22:43
Portekiz’de şampiyon Benfica
Portekiz Premier Lig'in son haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu'nda Santa Clara'yı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada Haris Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Joao Felix farkı 2'ye çıkarırken, 39. dakikada Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Benfica soyunma odasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıda da etkili olan Benfica'ydı. 56. dakikada Seferovic, farkı 4'e çıkardı. Konuk takım 59. dakikada Cesar Martins ile farkı 3'e indirse de ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 87'ye yükselten Benfica, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluğunu kutladı.
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Portekiz’de şampiyon Benfica
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