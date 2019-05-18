Sergen Yalçın listede ikinci sırada

Beşiktaş'ta teknik direktör için en güçlü yabancı aday Lucescu, yerli aday ise Abdullah Avcı. Yönetim, Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ı da yerli adaylar listesinde ikinci sıraya koydu. Bu gelişmede taraftarların Yalçın'ı istemesinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Genç teknik adam, Beşiktaş'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın ardından taraftarın ilgisine "Bana gelen teklif yok. Ancak elbet bir gün kavuşacağız" demişti.

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A MÜJDELİ HABER

UEFA, Finansal Fair Play soruşturması kapsamında izlenen kulüpler Beşiktaş, Inter ve Astana'nın UEFA'nın kriterlerine uyum sağladığı duyuruldu. UEFA yaptığı açıklamada, "Üç kulüp Finansal Fair Play gerekçelerini yerine getirerek, UEFA'nın anlaşmalarına uyum sağlayarak, kriterleri başarıyla geçti" dedi. Kendisine sunulan anlaşmaya uyum sağlayamayan Trabzonspor'un ise bir üst kurula sevk edildiği bildirildi.