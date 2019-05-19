20’den aşağı olmaz

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'de sezon daha açılmadan transferin gözdesi haline gelen Eljif Elmas, hemen her gün farklı takımlarla birlikte haberlere konu oluyor. Son olarak Goran Pandev, Inter'in Makedon yıldızla ilgilendiğini açıklarken,Başkan Ali Koç, oyuncunun durumunu soran kulüplere hep aynı yanıtı veriyor. Koç,diyerek kimseyle pazarlığa girmiyor. Başkanın bir görüşmede Eljif'le ilgili "Şu anda çok fazla takım ilgilendiği için transferi gündemde. Ancak bizim Eljif'i satma zorunluluğumuz yok. Gerekirse 1 yıl daha takımda tutarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.ana kadar Eljif konusunda kulübe tek resmi teklif Fiorentina'dan geldi. Mor Menekşeler 15 milyon Euro önerdi. F.Bahçe ise 20 milyon Euro istedi. Atletico Madrid'den de Eljif karşılığında Kalinic artı 10 milyon Euro talep edildi. Ancak İspanyollar net yanıt vermedi.Makedon yıldızı yakından izliyor.