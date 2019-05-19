Akhisarspor 2-2 Kayserispor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
İlk yarı
6. dakikada Kravets'in ara pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
20. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Barbosa'nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Eray Ataseven, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldı. Eray Ataseven'in aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
23. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor etkili geldi. Şamil Çinaz'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chery, kaleci Fatih Öztürk'ü de çalımladıktan sonra şutunu çekti, araya giren Caner Osmanpaşa, topu çizgiden çıkardı.
37. dakikada Akhisarspor öne geçti. Eray Ataseven'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kadir Keleş'in yerden içeriye ortasında Regattin, altıpas önünde meşin yuvarlağa dokundu. Top ağlara gitti: 1-0
40. dakikada Barbosa'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Muammer Yıldırım, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
52. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho'nun altıpasın hemen dışından yerden çektiği şutta top dışarı çıktı.
53. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasında yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Kravets, şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada Akhisarspor etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Barbosa'nın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı topuk pasıyla Serginho'nun önüne bıraktı. Serginho'nun şutunda, top az farkla dışarı gitti.
61. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor beraberliği yakaladı. Sakıb Aytaç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kravets, sol çapraz pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
80. dakikada Akhisarspor, yeniden öne geçti. Barbosa'nın uzun pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Manu, rakibini çalımladıktan sonra sol çapraz pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1
82. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Gyan'ın gelişine çektiği şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.
83. dakikada Akhisarspor etkili geldi. Barbosa'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muammer Yıldırım'dan sekti. Dönen topu tekrar önünde bulan Sissoko'nun şutunda top bu kez direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'da Chery'nin ceza yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şutta top, yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
89. dakikada sol kanattan topu taşıyan Manu, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Bu bölgedeki Serginho'nun gelişine çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Akhisarspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Chery'nin sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Kucher'in önünde kaldı. Kucher'in bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak takım arkadaşı Gyan'a çarparak ağlara gitti: 2-2
Müsabaka 2-2 sona erdi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Musa Nizam, Kadir Keleş, Rotman, Eray Ataseven (Dk. 65 Sissoko), Regattin (Dk. 70 Manu), Serginho, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 88 Bokila)
İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Levent Gülen, Kucher, Sakıb Aytaç (Dk. 86 Emre Demir), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Gyan), Deniz Türüç, Chery, Nurettin Korkmaz (Dk. 79 Varela), Kravets
Goller: Dk. 37 Regattin, Dk. 80 Manu (Akhisarspor), Dk. 61 Kravets, Dk. 90+3 Gyan (İstikbal Mobilya Kayserispor)?
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Lopes, Dk. 90+4 Kucher, Dk. 90+4 Levent Gülen (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 65 Musa Nizam, Dk. 72 Manu, Dk. 90+4 Serginho (Akhisarspor)