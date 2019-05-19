Başakşehirli taraftarlar 10 otobüsle yola çıktı

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Günün erken saatlerinde Fatih Terim Stadı önünde toplanan ve uzun süre tesislerin önünde takıma moral vermek için tezahüratlarda bulunan Başakşehirli taraftalar, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle Seyrantepe'ye doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesinde geniş güvenlik aramasından geçen taraftarların üzerinde bulunan meşaleler, otobüslere alınmadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARI TÜRK TELEKOM STADI'NDA



Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı stada ulaştı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na 10 otobüsle gelen turuncu-lacivertli taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından stada alındı.