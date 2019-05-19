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Başakşehirli taraftarlar 10 otobüsle yola çıktı

Süper Lig’in 33. haftasında ’a konuk olacak ’de turuncu-lacivertli taraftarlar, 10 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı’na hareket etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 17:12
Başakşehirli taraftarlar 10 otobüsle yola çıktı

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Günün erken saatlerinde Fatih Terim Stadı önünde toplanan ve uzun süre tesislerin önünde takıma moral vermek için tezahüratlarda bulunan Başakşehirli taraftalar, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle Seyrantepe'ye doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesinde geniş güvenlik aramasından geçen taraftarların üzerinde bulunan meşaleler, otobüslere alınmadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARI TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı stada ulaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na 10 otobüsle gelen turuncu-lacivertli taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından stada alındı.

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Başakşehirli taraftarlar 10 otobüsle yola çıktı
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