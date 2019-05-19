Başarısızız

KARİUS'TAN

ADRİANO

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'dan eli boş dönen Beşiktaş'ta teknik direktör(dün) rakip daha fazla istedi. Coşkusunu, heyecanını iyi yansıttı.umutlar sahaya yansıdı. Beşiktaş'ın 3. olması başarısızlıktır, mutluluk verici değil. 5. ya da 4. olan takım için 3. olmak iyidir.İster şampiyonluk, ister Şampiyonlar Ligi ya da bulunduğumuz yeri koruma isteğimiz yoktu. Berabere kalmış olsak bile, rakip daha fazla hak etmiş olacaktı.Ligi'ne katılamayacak olmamız bir şey değiştirmeyecek.Sonuç ne olur, göreceğiz.KARIUS, geleceği hakkında konuştu. Alman file bekçisi, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Belki bir kurtarış daha yapsaydım, 1 puan alabilirdik. Bir maç daha kaldı. Sonra tatil ve sezon hazırlıkları için geri döneceğiz. Beşiktaş'ta gelecek sene de devam edeceğimi düşünüyorum" dedi.GELECEK hafta ligde oynanacak son maçla birlikte Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmalarına hız veriliyor. En ciddi aday olan Lucescu ile yönetim prensip anlaşmasına varmıştı. Başkan Fikret Orman'ın çok istediği Rumen çalıştırıcı ile önümüzdeki hafta görüşerek işi bitireceği öğrenildi.BEŞIKTAŞ'TA sakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi. İkinci yarı başlamadan soyunma odasında ağrıları olduğunu Şenol Güneş'e ileten tecrübeli futbolcu, yerini Kagawa'ya bıraktı.TRABZONSPOR, Beşiktaş karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldı. Bunu sağlayan iki temel faktör vardı. İlki, top daha çok isteyeni tercih eder. Bordomavili takım, daha etkili oynadı. İkincisi, Yusuf Yazıcı... Bu genç yaşında ulaştığı tecrübe ve olgunluk. Yusuf, Avrupa'nın en büyüklerinde oynayacak potansiyele sahip. Maçın teknik analizine gelirsek...Medel, Abdülkadir ve Yusuf'un koşu yollarını kesmekte zorlandı. Beşiktaş yan paslarla oyun kurmak, atağa kalmak, fırsat bulursa da Burak'ı kaçırmaya yönelik bir oyun profili sergiledi. Gökhan'ın olmaması, Caner'in erken sarı kart görmesi, Beşiktaş'ın kanatlarından nitelikli top taşımasını engelledi. Beşiktaşlı oyuncular, Bülent Yıldırım ve G.Saray karşısında aldıkları darbenin de etkisiyle olsa gerekBİR GÖRÜŞ FATİH DOĞAN