Bursa’da kritik gün kazanan gülecek kaybeden yanacak

BUGÜN NELER OLDU

Ligde bugün şampiyonluk mücadelesi kadar dikkat çeken bir maç daha var: Bursaspor-Göztepe.Bursa kaybederse küme düşecek, beraberlikte ise işi son haftaya kalacak. Göztepe ise kazanırsa ligde kalmak için büyük bir adım atacak. Beraberlik ve yenilgi halinde BŞB Erzurum'un da alacağı sonuçlara göre herşey son hafta belli olacak. Bursa Büyükşehir Stadı'ndaki maç saat 16:00'da başlayacak. Maçıyönetecek.