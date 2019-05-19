Bursa’da kritik gün kazanan gülecek kaybeden yanacak

Ligde bugün şampiyonluk mücadelesi kadar dikkat çeken bir maç daha var: Bursaspor-Göztepe. 33 puanla 16. sırada olan Bursa, 34 puanla bir sıra üstünde yer alan İzmir ekibini sahasında ağırlıyor.
Bursa kaybederse küme düşecek, beraberlikte ise işi son haftaya kalacak. Göztepe ise kazanırsa ligde kalmak için büyük bir adım atacak. Beraberlik ve yenilgi halinde BŞB Erzurum'un da alacağı sonuçlara göre herşey son hafta belli olacak. Bursa Büyükşehir Stadı'ndaki maç saat 16:00'da başlayacak. Maçı Mete Kalkavan
yönetecek.