Denizlıspor şampiyon gençlerbirliği ikinci

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'e çıkmayı daha önceden garantileyen iki takımdan Denizlispor, deplasmanda İstanbulspor'uEv sahibi takım gollerini Ali ve İbrahim'le buldu. Haftaya lider girenBu sonuçların ardından Denizlispor Spor Toto 1. Lig'i zirvede tamamlarken, Gençlerbirliği ikinci oldu.G.Birliği'nin emektar futbolcusu Mert Nobre, gözyaşlarıyla kariyerine son noktayı koydu.gün Balıkesir'i 3-0 yenip lig 3.'sü olan Hatay'ın yanı sıra dün Adana'yı 4-1 mağlup eden Osmanlı 4., Karabük'ü 6-1'lık skorla geçen Gazişehir Gaziantep 5. sırada yer alarak Play-Off oynama hakkı kazandı. Giresun deplasmanında 3 topu direkten dönen Altınordu, rakibine 3-1 yenilince play off şansını yitirdi. Başkent'te G.Birliği'ni 2-1 yenen Adana Demir, play-off vizesi aldı. Eşleşmeler;şeklinde gerçekleşti.Tur atlayan taraflar 30 Mayıs'ta İstanbul'da Süper Lig'e son bilet için karşılaşacak.