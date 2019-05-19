Denizlıspor şampiyon gençlerbirliği ikinci

SÜPER Lig'e çıkmayı daha önceden garantileyen iki takımdan Denizlispor, deplasmanda İstanbulspor'u Kehinde, Aissati (2) ve Ziya'nın (2) golleriyle 5-2 yendi.
Ev sahibi takım gollerini Ali ve İbrahim'le buldu. Haftaya lider giren Gençlerbirliği ise evinde Adana Demir'e 2-1 yenildi.
Bu sonuçların ardından Denizlispor Spor Toto 1. Lig'i zirvede tamamlarken, Gençlerbirliği ikinci oldu.
Gözyaşlarıyla veda
G.Birliği'nin emektar futbolcusu Mert Nobre, gözyaşlarıyla kariyerine son noktayı koydu.
Hatay, Osmanlıspor, Gazişehir G.Antep ve A.Demir Play-Off'ta
ÖNCEKI
gün Balıkesir'i 3-0 yenip lig 3.'sü olan Hatay'ın yanı sıra dün Adana'yı 4-1 mağlup eden Osmanlı 4., Karabük'ü 6-1'lık skorla geçen Gazişehir Gaziantep 5. sırada yer alarak Play-Off oynama hakkı kazandı. Giresun deplasmanında 3 topu direkten dönen Altınordu, rakibine 3-1 yenilince play off şansını yitirdi. Başkent'te G.Birliği'ni 2-1 yenen Adana Demir, play-off vizesi aldı. Eşleşmeler; Adana Demir-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor
şeklinde gerçekleşti. İlk maçlar 22 Mayıs'ta Adana Demir ve Gazişehir'in evlerinde, ikinci maçlar ise 26 Mayıs'ta Hatay ve Osmanlı'nın sahasında oynanacak.
Tur atlayan taraflar 30 Mayıs'ta İstanbul'da Süper Lig'e son bilet için karşılaşacak.