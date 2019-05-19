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Kompany, 'den ayrılıyor

Belçikalı futbolcu 'nin, kaptanlığını yaptığı İngiltere Premier Lig takımı 'den ayrılacağı açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:53
Kompany, Manchester City'den ayrılıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford'ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon (FA) Kupası finali, Kompany'nin 11 yıllık Manchester City kariyerinin son maçı oldu.

Anderlecht ve Hamburg'da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City'ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi.

33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 İngiltere Premier Lig, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

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Kompany, Manchester City'den ayrılıyor
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