Ribery’nin gönlünde ASLAN var!

BUGÜN NELER OLDU

Bayern Münih formasıyla Frankfurt karşısında taraftara veda eden Ribery'nin yeni sezonda hangi takıma gideceği merak konusu olurken,Tecrübeli futbolcunun, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olasılıklarını da gündemde tuttuğu belirtildi.ve gönüllerde taht kurmuştu.