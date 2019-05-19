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’nin gönlünde ASLAN var!

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Ribery’nin gönlünde ASLAN var!
Bayern Münih formasıyla Frankfurt karşısında taraftara veda eden Ribery'nin yeni sezonda hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Fransız basını, yıldız oyuncunun seçenekleri arasında Galatasaray'ın da yer aldığını duyurdu. Ribery'nin, Fransız ekibi Marsilya ve Galatasaray'dan teklifler aldığını yazan France Football, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için harekete geçtiğini bildirdi. Tecrübeli futbolcunun, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olasılıklarını da gündemde tuttuğu belirtildi. 36 yaşındaki yıldız, 2004-2005 sezonunda yarım dönem sarıkırmızılı formayı giymiş ve gönüllerde taht kurmuştu.
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Ribery’nin gönlünde ASLAN var!
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