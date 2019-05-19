Şampiyonluk günü

Mücadelenin berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak… 19.00'daki kritik karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'de heyecanla beklenen gün geldi… Şampiyonluk yarışında düğümü çözecek karşılaşma bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Ligde 66 puanla zirvede yer alan G.Saray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir arasındaki dev maçı kazanan takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise şampiyonluk, son haftaya kalacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİNE 8 GOL ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Sarı-kırmızılı takım sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor,
Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor
ile oynayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Bugünkü müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.
Galatasaray'ın şu anda rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Saat 19.00'daki maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Galatasaray, 3 puanı alırsa üst üste 2, toplamda da 22. şampiyonluğuna ulaşacak.
FATİH TERİM
KENDİNİ AŞACAK
FINALDE Akhisar'ı yenerek Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçını da kazanmaları halinde Süper Lig'deki şampiyonluk rekorunu geliştirecek. Ligde 7 kezle en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki çalıştırıcı, mutlu sona ulaşmaları durumunda 8. kez şampiyon olacak ve rekorunu bir adım daha yukarı taşıyacak.
İmparator ayrıca dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 19. kupasına ulaşacak.
ABDULLAH AVCI
İLK PEŞİNDE
BAŞAKŞEHIR'IN başında galibiyet arayacak olan Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin son beş sezonunda G.Saray'a 11 kez rakip oldu ve 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi çıkardı. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu deplasmanda istediğini alması halinde kariyerinin ilk şampiyonluk kupasını kazanacak.
DEV PRİM GELİYOR
BEŞIKTAŞ, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor maçlarına 7 milyon TL prim veren Galatasaray yönetimi, bugün Başakşehir'i mağlup etmeleri halinde sarı-kırmızılı oyunculara 3 milyon TL daha ödeme yapacak ve çifte şampiyonluğun ödülü 10 milyon TL olacak.
'Size inanıyorum'
Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Terim, oyuncuları ile görüşmeler yaparak şu mesajları verdi: "4 gün içinde 2 kupa sahibi olabilirsiniz. Bu kalite sizde var. Ben size inanıyorum, siz de kendinize inanın.
"
50.000 G.Saray, dev maçta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 50 bin Türk bayrağı dağıtacak. Beşiktaş derbisini 51 bin 578 taraftar önünde oynayan Aslan'ın bu rekoru kırması bekleniyor.
NE DEDİLER?
Levent TÜZEMEN: Tecrübe farkı var
GALATASARAYLI oyuncular Türk Telekom'da taraftarıyla buluştuğunda çok farklı oynuyorlar. Her oyuncu tekmeye kafa sokuyor, rakiple mücadele ederken asla yılmıyor. Fatih Terim ve yardımcılarının defalarca final oynamaları, oyunu ve oyuncuları yönetme adına Galatasaray için büyük şans olarak görünüyor. Ayrıca geçen yıl şampiyon olurken Başakşehir'i yenen oyuncu grubu fazlalığı, Galatasaray'ı kazanma adına ön plana çıkartıyor. Camia, taraftar, Terim ve ekibi ile oyuncular, 90 dakika sonunda 22. şampiyonluğu kazanacaklarının motivasyonu ve coşkusuyla sahaya çıkacaktır.
Aslan ağır basıyor: Bülent TİMURLENK
8 PUANLIK farkı kapatan, liderlik koltuğunu alan, lig finaline Türkiye Kupası ile gelen ve 50 bin taraftarının desteğini alacak olan Galatasaray'da santra düdüğü öncesinde bu faktörler ağır basıyor. Avcı, Emre Belözoğlu'nun olmaması halinde ligin ikinci yarısında stoper oynattığı Mahmut'u orta sahaya çekerse, Galatasaray'ın hücum hattı bunu affetmez. Bir tarafta Feghouli, diğer tarafta Visca, takımlarını bu finale taşıyan başaktörler. Geçen sezonun final haftalarında da Donk- Fernando ile yürüyen Terim, müthiş bir baskı ile takımını başlatacak. Başakşehir'in bu oyun karşısında bildik pas oyunlarını ve set oyununu kurabilmesi çok zor. Onlar orta sahadan geçişler arayacaklar. Tüm bu faktörleri toplarsak maçın net favorisi Galatasaray.