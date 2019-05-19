Şampiyonluk günü

BUGÜN NELER OLDU

Mücadelenin berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak… 19.00'daki kritik karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecekSüper Lig'de heyecanla beklenen gün geldi… Şampiyonluk yarışında düğümü çözecek karşılaşma bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise şampiyonluk, son haftaya kalacak.Sarı-kırmızılı takım sezonun son haftasında deplasmandaBaşakşehir ise sahasındaile oynayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti.Galatasaray'ın şu anda rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Saat 19.00'daki maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.FINALDE Akhisar'ı yenerek Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçını da kazanmaları halinde Süper Lig'deki şampiyonluk rekorunu geliştirecek.İmparator ayrıca dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 19. kupasına ulaşacak.BAŞAKŞEHIR'IN başında galibiyet arayacak olan Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin son beş sezonunda G.Saray'a 11 kez rakip oldu ve 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi çıkardı.BEŞIKTAŞ, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor maçlarına 7 milyon TL prim veren Galatasaray yönetimi, bugün Başakşehir'i mağlup etmeleri halinde sarı-kırmızılı oyunculara 3 milyon TL daha ödeme yapacak ve çifte şampiyonluğun ödülü 10 milyon TL olacak.'Size inanıyorum'Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Terim, oyuncuları ile görüşmeler yaparak şu mesajları verdi: "50.000 G.Saray, dev maçta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 50 bin Türk bayrağı dağıtacak. Beşiktaş derbisini 51 bin 578 taraftar önünde oynayan Aslan'ın bu rekoru kırması bekleniyor.GALATASARAYLI oyuncular Türk Telekom'da taraftarıyla buluştuğunda çok farklı oynuyorlar. Her oyuncu tekmeye kafa sokuyor, rakiple mücadele ederken asla yılmıyor. Fatih Terim ve yardımcılarının defalarca final oynamaları, oyunu ve oyuncuları yönetme adına Galatasaray için büyük şans olarak görünüyor. Ayrıca geçen yıl şampiyon olurken Başakşehir'i yenen oyuncu grubu fazlalığı, Galatasaray'ı kazanma adına ön plana çıkartıyor. Camia, taraftar, Terim ve ekibi ile oyuncular, 90 dakika sonunda 22. şampiyonluğu kazanacaklarının motivasyonu ve coşkusuyla sahaya çıkacaktır.8 PUANLIK farkı kapatan, liderlik koltuğunu alan, lig finaline Türkiye Kupası ile gelen ve 50 bin taraftarının desteğini alacak olan Galatasaray'da santra düdüğü öncesinde bu faktörler ağır basıyor. Avcı, Emre Belözoğlu'nun olmaması halinde ligin ikinci yarısında stoper oynattığı Mahmut'u orta sahaya çekerse, Galatasaray'ın hücum hattı bunu affetmez. Bir tarafta Feghouli, diğer tarafta Visca, takımlarını bu finale taşıyan başaktörler. Geçen sezonun final haftalarında da Donk- Fernando ile yürüyen Terim, müthiş bir baskı ile takımını başlatacak. Başakşehir'in bu oyun karşısında bildik pas oyunlarını ve set oyununu kurabilmesi çok zor. Onlar orta sahadan geçişler arayacaklar. Tüm bu faktörleri toplarsak maçın net favorisi Galatasaray.