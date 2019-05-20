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1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı

(MHK), Spor Toto 1. Lig'de Play-off ilk maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 16:44
1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı

Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak. Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

22 Mayıs Çarşamba
19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)
21.00 Adana Demirspor - Hatayspor (Halis Özkahya)

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1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı
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