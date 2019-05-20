8 sezonun en iyisi

Ligde bitime bir hafta kala dördüncülüğü garantileyen, üçüncülük iddiasını da sürdüren Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra en iyi istatistikleri yakaladı. Beşiktaş galibiyeti ile namağlup serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor,
2010- 11'deki 15 maçlık yenilmezlik serisinden sonra en iyi performansını yakaladı. O seride 39 puan toplayan bordo-mavililer, bu 11 maçlık seride de 27 puan toplayarak
yine 8 yıl aradan sonra en yüksek puan topladığı haftaları geride bıraktı. 2010- 11'i 82 puanla tamamlayan Trabzonspor,
8 yıl aradan sonra ligin bitimine bir hafta kala 60 puana ulaşarak yine en yüksek puan topladığı sezonu da yaşıyor.
GİTME YUSUF!
Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta sahası Yusuf Yazıcı'yı sezon başından beri takip eden Sevilla ve Lille gibi kulüplerin resmi teklifle bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturma ve genç oyuncuları elinde tutma ile ekonomik anlamda yaşanılan sıkıntıların çözümü konusunda kararsız kaldı.
Bu gelişmeler olurken Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a attığı gol sonrası sahadan çıkarken taraftarları veda eder gibi selamladı ve ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Sosyal medya hesabından, "Ailem, şehrim ve yuvam"
yazarak bir paylaşımda bulunan Yazıcı'ya takımda kalması yönünde binlerce mesaj atıldı.
KALKIN BAKAYIM!
Bordo-mavili takımın yıldızı parlayan isimlerinden Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bordomavili futbolcunun, "Kalkın bakayım"
başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.