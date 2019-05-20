8 sezonun en iyisi

BUGÜN NELER OLDU

Ligde bitime bir hafta kala dördüncülüğü garantileyen, üçüncülük iddiasını da sürdüren Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra en iyi istatistikleri yakaladı.2010- 11'deki 15 maçlık yenilmezlik serisinden sonra en iyi performansını yakaladı.yine 8 yıl aradan sonra en yüksek puan topladığı haftaları geride bıraktı.8 yıl aradan sonra ligin bitimine bir hafta kala 60 puana ulaşarak yine en yüksek puan topladığı sezonu da yaşıyor.Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta sahası Yusuf Yazıcı'yı sezon başından beri takip eden Sevilla ve Lille gibi kulüplerin resmi teklifle bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.Bu gelişmeler olurken Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a attığı gol sonrası sahadan çıkarken taraftarları veda eder gibi selamladı ve ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Sosyal medya hesabından, "yazarak bir paylaşımda bulunan Yazıcı'ya takımda kalması yönünde binlerce mesaj atıldı.Bordo-mavili takımın yıldızı parlayan isimlerinden Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bordomavili futbolcunun,başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.