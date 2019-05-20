Avcı: Delikanlı adam kaçmaz

BUGÜN NELER OLDU

Çok yaklaştığı şampiyonluğu dün gece Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde Fatih Terim vardı. Sözlerine sarı-kırmızılı ekibi kutlayarak başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Ama burada gol atmak zordur. Gol atınca kulübenize saldırıyorlar. Hem çete halinde kulübeye saldıracak hem yumruk atacak hem de kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam kaçmaz, devam eder" dedi.YAŞANAN her şeye rağmen takım olarak sahanın içinde kalmaya çalıştıklarını kaydeden Abdullah Avcı, "İstenmeyen olaylar oldu. VAR kayıtları vardır. Bakarlar, incelerler. Biz Başakşehir Kulübü olarak 100 senelik camialarla oyun anlamında yarışıyoruz. Saygı görmemiz gereken yerde hakaret görüyoruz. Bunlar da bizim için bir derstir ama 40 senedir bu film devam ediyor" ifadelerini kullandı.TEDAVISI nedeniyle durumu belli olmayan ve dün forma giymesi maça saatler kala belli olan Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, oyunu bitiremedi. 27. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcu, yerini Mossoro'ya bıraktı. Emre oyundayken orta sahada daha üstün olan Başakşehir, 38 yaşındaki oyuncunun çıkmasından sonra oyundaki hakimiyetini kaybetti. durdu