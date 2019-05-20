Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Ajaxlı Nuri Emre Akşit takımdan ayrılabilir

Hollanda'nın Ajax takımı kadrosunda bulunan 17 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit yol ayrımında... Genç futbolcunun gelecek sezon profesyonel bir adım atarak takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Denizlili bir ailenin çocuğu olan ve Hollanda'nın Soest kentinde dünyaya gelen Nuri Emre Akşit, 10 yıldan bu yana Ajax altyapısında forma giyiyor. Son olarak U17 takımında oynayan futbolcu sol ayaklı ve sol stoper olarak görev alıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayına kadar Hollanda Milli Takımı forması giyen Nuri Emre, bu tarihten sonra Türkiye'yi seçti ve U17 Milli Takımı adına oynamaya başladı.

Kendisine gelen teklifleri değerlendirecek olan genç stoper, Freiburg, Stuttgart ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.