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’da gülen yok

Küme düşme hattındaki iki ekip Bursaspor ile ’yi karşı karşıya getiren maçta puanlar paylaşıldı. İki kez ofsayta takılan ekibi, bir de penaltı kaçırdı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Bursa’da gülen yok
Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren kritik maç 0-0 sona erdi. Ev sahibi Bursa'nın kaybetmesi halinde küme düşeceği karşılaşmada iki golü ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Göztepe, 51. dakikada Deniz Kadah ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Bu sonucun ardından puanını 35'e yükselten Göztepe, gelecek hafta sahasında Ankaragücü; 34 puanlı Bursa ise deplasmanda Malatya ile kaderlerini belirleyecek maçlar oynayacaklar. Bu arada Bursa'daki beraberliğin ardından Sivasspor, iki maç kala ligde kalmayı garantiledi.

3 OYUNCU CEZALI
Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalı duruma düştü.
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Bursa’da gülen yok
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