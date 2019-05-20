Bursa’da gülen yok

BUGÜN NELER OLDU

Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren kritik maç 0-0 sona erdi.Bu sonucun ardından puanını 35'e yükselten Göztepe, gelecek hafta sahasında Ankaragücü; 34 puanlı Bursa ise deplasmanda Malatya ile kaderlerini belirleyecek maçlar oynayacaklar.Bursaspor'dagördüklerisarı kartlar nedeniyleligin son haftasındadeplasmanda oynanacakolan Evkur YeniMalatyaspor karşısındacezalı duruma düştü.