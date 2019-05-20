Bursa’da gülen yok

Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren kritik maç 0-0 sona erdi. Ev sahibi Bursa'nın kaybetmesi halinde küme düşeceği karşılaşmada iki golü ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Göztepe, 51. dakikada Deniz Kadah ile bir de penaltı atışından faydalanamadı.
Bu sonucun ardından puanını 35'e yükselten Göztepe, gelecek hafta sahasında Ankaragücü; 34 puanlı Bursa ise deplasmanda Malatya ile kaderlerini belirleyecek maçlar oynayacaklar. Bu arada Bursa'daki beraberliğin ardından Sivasspor, iki maç kala ligde kalmayı garantiledi.
3 OYUNCU CEZALI
Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou
gördükleri
sarı kartlar nedeniyle
ligin son haftasında
deplasmanda oynanacak
olan Evkur Yeni
Malatyaspor karşısında
cezalı duruma düştü.