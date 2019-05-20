Galatasaray'ın kasası paraya doyacak

Galatasaray'a 22. şampiyonlukla birlikte adeta para yağacak. Aslan, tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi. Bu alanda ligin de zirvesinde yer alan sarı kırmızılılar 15 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi ayak basma primini de almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde topladıkları puanlar için de 63.7 milyon TL'lik prime hak kazanırken, Şampiyonlar Ligi ve ticari gelirlerle birlikte yaklaşık 1 milyar TL kazanacak. Bu paranın 220 milyon TL'si yayın geliri olarak kasaya girecek. UEFA'dan gelecek 262 milyon TL ile birlikte ticari gelirler (yaklaşık 290 milyon TL) ve maç günü gelirleri (loca, kombineden 228 milyon TL) de buna eklendiğinde sarı-kırmızılılar büyük bir maddi kaynağa kavuşmuş olacaklar. Cimbom ayrıca bu sezon transferde de önemli rakamlar kazandı. Sezon içerisinde transfere 25.5 milyon Euro harcayan Galatasaray, sattığı futbolculardan ise 30.8 milyon Euro kasasına koydu. Sarı kırmızılılar, transferden 5.3 milyon Euro kâr etti. Şampiyon olduğu sezonda transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'da Ozan Kabak, 11 milyon Euro olan satış bedeliyle Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını almıştı.

ALBAYRAK'TAN 6. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası şampiyonlukla adı özdeşlenen bir diğer isim ise ikinci başkan Abdurrahim Albayrak oldu. Galatasaray'da 6 kez yönetime giren Albayrak, bu göreve gelişlerinin 6'sında da şampiyonluk gördü. Albayrak karşılaşmayı da büyük bir heyecan içinde izlerken 90 dakikanın bitiş düdüğüyle adeta kendinden geçti.

ASLAN 36 BİN ORTALAMA YAKALADI

Galatasaray bütün sezon olduğu gibi dün gece de Türk Telekom Stadı'nda müthiş bir taraftar desteği ile oynadı. Sarı-kırmızılıları dün geceki şampiyonluk maçında 50 bin 057 taraftarı destekledi. Bu sayı ile birlikte Galatasaray'ın ligdeki taraftar ortalaması da 36 bin 21 oldu. Sarı-kırmızılıları ligdeki 17 iç saha maçında toplam 612 bin 370 kişi izledi. Sarı-kırmızılılar 31.haftada oynanan Beşiktaş mücadelesinde 51 bin 578 kişiyi tribüne çekerek stadyum rekoru kırmıştı.